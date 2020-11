Aangehouden automobilist heeft 1,5 miljoen euro openstaan bij incassobureau

De politie heeft afgelopen nacht een automobilist gearresteerd die nog een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro had openstaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

De man reed vanuit België via de A76 Nederland binnen en werd opgemerkt door een automatische kentekenherkenner. De politie ging achter de man aan en hield hem staande.

De man had volgens 1Limburg een zogenoemde ontnemingsmaatregel openstaan. Een rechter legt zo'n maatregel op als geld niet op een eerlijke manier verdiend is, maar bijvoorbeeld door oplichting of de verkoop van verdovende middelen. Dat geld moet terugbetaald worden.

De bestuurder had eerder van de rechter te horen gekregen dat hij 1080 dagen de gevangenis in moest als hij niet zou betalen. Die straf moet hij nu uitzitten. Waarvoor de man zoveel geld moet terugbetalen is niet bekend.