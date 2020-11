Bestuurders Autostrade opgepakt in onderzoek naar ingestorte Genua-brug

De Italiaanse politie heeft zes belangrijke bestuurders van Autostrade per l'Italia opgepakt, de bouwer van de brug in de snelweg bij Genua die twee jaar geleden instortte. Bij die ramp kwamen 43 mensen om het leven.

Autostrade exploiteert onder meer de snelweg die over de ingestorte brug liep. De arrestanten zijn drie voormalige topbestuurders en drie leidinggevenden die nog bij het bedrijf werken.

Onder hen is ook de voormalige hoogste baas van Autostrade, Giovanni Castellucxci, die in 2019 ontslag nam. Hij is net als onderhoudsdirecteur Michele Donferri Mitelli en operations manager Paolo Berti onder huisarrest geplaatst. Aan de drie anderen zijn beperkingen opgelegd voor bepaalde activiteiten, zegt de Italiaanse politie.

Volgens de aanklagers worden ze alle zes verdacht van overtredingen van de verkeersveiligheid en fraude met overheidsopdrachten. Dat is naar boven gekomen in het onderzoek naar aanleiding van de instorting van de Morandi-brug, in augustus 2018.