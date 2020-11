Verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij camping Hoogersmilde

Een 36-jarige man uit Leiden is opgepakt voor betrokkenheid bij een schietpartij maandagavond op een camping in het Drentse Hoogersmilde. Daarbij kwam een 32-jarige man om het leven.

De verdachte is vandaag in Leeuwarden aangehouden, zegt de politie, die verder niks kwijt wil over de toedracht van de schietpartij.

Op camping De Horrebieter wordt nog gezocht naar sporen. Daarbij heeft de recherche de hulp ingeschakeld van het Veteranen Search Team. Dat team van bijna negentig mensen heeft vandaag het terrein uitgekamd.

Over het slachtoffer is weinig bekend. Volgens RTV Drenthe woonde hij sinds een aantal maanden in een chalet op de camping. Medebewoners zagen hem daar geregeld, maar kenden hem verder niet.

De verdachte wordt de komende dagen verhoord.