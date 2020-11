Dode na incident in Utrechtse wijk Leidsche Rijn

Bij een incident in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is afgelopen nacht een dode gevallen.

Het 25-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis overleden, meldt de politie. Een 24-jarige man uit Utrecht is direct aangehouden en zit in beperkingen. De politie laat weten dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen.

Het voorval gebeurde omstreeks middernacht in een woning aan de Jan Wolkerssingel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumateam uit Amsterdam werd opgeroepen. Volgens RTV Utrecht was er sprake van een steekpartij, maar dat wil de politie niet bevestigen.



Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie geen nadere informatie geven.