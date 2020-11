Parlementariërs in Hongkong ontslagen; hele oppositie stapt op na ingreep Peking

Het is opnieuw onrustig in Hongkong. Op basis van nieuwe wetgeving die vanuit Peking is opgelegd, zijn er vier parlementsleden uit hun functie gezet. De pro-democratische oppositie laat dat niet over zijn kant gaan en heeft al zijn zetels in het parlement opgegeven.

Peking had de autoriteiten in Hongkong de bevoegdheid gegeven om zonder tussenkomst van de rechter parlementsleden af te zetten die onafhankelijkheid steunen of 'staatsgevaarlijk' zijn. "Het draait erom dat patriottisme nu ineens verplicht wordt gesteld door Peking", zegt correspondent Sjoerd den Daas.

Daarop verloren de vier oppositieleden direct hun zetels in de Wetgevende Raad, het parlement van Hongkong, dat sinds 1997 deel uitmaakt van China. De oppositie had al gedreigd massaal te zullen opstappen als zoiets zou gebeuren. Alle pro-democratische oppositieleden hebben nu gezegd dat ook te doen.

Tegenslagen voor de oppositie

Vorig jaar was Hongkong het toneel van grootschalige en langdurige demonstraties. Inmiddels zijn er veel minder betogers, zegt Den Daas. "De mensen durven niet meer, nu de wetten en het toezicht vanuit Peking zijn aangescherpt. Af en toe zijn er nog wat 'hardcore' betogers te zien. De angst voor het coronavirus speelt daar ook een rol bij."

De oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie kreeg de afgelopen maanden meer tegenslagen te verduren. Het pro-democratische kamp hoopte op een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen. Die hadden in september gehouden moeten worden, maar de autoriteiten besloten die een jaar uit te stellen met de coronacrisis als argument.