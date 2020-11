Vooruitgang op arbeidsmarkt en in onderwijs voor mensen met migratieachtergrond

Ook in het onderwijs verbetert de integratie. Kinderen met een migratieachtergrond krijgen vaker een hoger schooladvies en zitten vaker op de havo of het vwo dan tien jaar geleden.

Een hogere opleiding in het onderwijs leidt in het algemeen tot een betere baan. Dat is bij mensen met een migratieachtergrond echter minder het geval; de arbeidsdeelname na het halen van een diploma ligt gemiddeld lager dan bij dan bij mensen met een overwegend Nederlandse achtergrond. Dat verschil wordt kleiner naarmate het diplomaniveau hoger is, zegt het CBS.

Criminaliteit

In criminaliteitscijfers blijven mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Volgens Tanja Traag van het CBS komt dat omdat ze vaker laag zijn opgeleid, vaker uit een eenoudergezin komen en vaker zijn opgegroeid in een gezin met een of twee criminele ouders. Maar kinderen met een Nederlandse achtergrond die in vergelijkbare omstandigheden opgroeien, maken net zo veel kans om in de criminaliteit terecht te komen.

Oververtegenwoordigd blijven met name de jongvolwassenen van de tweede generatie met een Marokkaanse migratieachtergrond. Ook indien rekening wordt gehouden met de hiervoor genoemde omstandigheden, hebben zij een hogere kans op een veroordeling door een strafrechter dan leeftijdsgenoten met een Nederlandse achtergrond. Hoe dat komt, zegt het CBS niet te weten.