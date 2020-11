Onzekerheid voor TikTok: app heeft 'al weken geen contact met overheid VS’

Er is al weken geen contact tussen de Amerikaanse regering en TikTok, zegt de video-app in een verklaring tegen onder meer The Verge. Dat terwijl een deal met techbedrijf Oracle, die ervoor moet zorgen dat de Chinese app blijft werken in de VS, nog altijd niet officieel is goedgekeurd door de regering.

De deadline voor een akkoord is morgen. TikTok heeft nu via de rechter om dertig dagen uitstel gevraagd. Wat er bij het verlopen van die deadline gaat gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. In eerste instantie was er de dreiging dat de app op zwart zou gaan. Een rechter heeft daar in oktober echter een stokje voor gestoken.

'Geen substantiële feedback gekregen'

"Sinds de president twee maanden geleden zijn voorlopige akkoord heeft gegeven, hebben wij gewerkt aan een voorstel dat tegemoet komt aan de zorgen", zegt TikTok in de verklaring. "We hebben gedetailleerde oplossingen voorgesteld, maar geen substantiële feedback gekregen."

Volgens een journalist van techsite The Information heeft het moederbedrijf van TikTok vorige week een herstructureringsvoorstel naar de overheid gestuurd en daar nog niks over gehoord: