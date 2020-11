'Koopjeswinkels in woonbuurten profiteren van crisis, die in stadscentra niet'

Winkelketens als Action, Zeeman en Big Bazar profiteren ervan dat consumenten door de coronacrisis minder geld willen uitgeven aan spullen. De omzet van de bedrijven groeide tot nu toe ruim 10 procent, blijkt uit een rondgang door het Financieele Dagblad. Dit ondanks gesloten winkels in andere landen in Europa.

Budgetwinkels doen het in crisistijd doorgaans goed. Zo steeg hun omzet ook na de afgelopen financiële crisis in 2008. Koopjesketens breidden het aantal winkels in Nederland toen ook flink uit, tot zevenhonderd winkels. Dat is 75 procent meer dan daarvoor, terwijl het totale aantal winkels in Nederland in die tijd juist 5 procent daalde.

Consumenten wereldwijd geven ook nu aan nagenoeg alles minder uit, los van voeding, blijkt uit een recente enquête door consultancybedrijf McKinsey. Retaildeskundige Frank Quix verwacht dat nu ook, zegt hij in de krant. "Maar het succes van budgetketens zal nu scherper uitgesplitst zijn."

Centra blijven leeg

Dit keer bepaalt namelijk de locatie in grote mate wie er goed draaien en wie niet. Omdat mensen vanwege het coronavirus minder de stad in gaan om te winkelen en meer thuisblijven, doen de buurtwinkels goede zaken.

Voor koopjeswinkels die meer in de binnenstad liggen, zijn het juist slechte tijden. Zo verwachten ketens als Primark en Flying Tiger, die meer in de centra zitten, dit jaar 30 tot 40 procent minder inkomsten.