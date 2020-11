Arrestatiebevel tegen kopstuk Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC

In Zuid-Afrika is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de secretaris-generaal van de regeringspartij, ANC. Het gaat om Ace Magashule, die wordt verdacht van corruptie.

De verdenkingen draaien om een deal over asbestverwijdering. Toen Magashule in 2014 premier was van de provincie Vrijstaat zouden er contracten zijn gegaan naar verschillende bedrijven om daken van woningen asbestvrij te maken. In ruil daarvoor zou Magashule smeergeld hebben ontvangen. Ook vertrouwelingen van Magashule zouden van de deal geprofiteerd hebben.

De afgelopen tijd zijn al zeven verdachten aangehouden op verdenking van corruptie, onder wie een aantal regeringsfunctionarissen.