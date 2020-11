Amazon overtreedt concurrentieregels via verkoopdata van partners, zegt Brussel

De Europese Commissie zegt dat Amazon de concurrentieregels overtreedt en op die manier het eigen bedrijf verrijkt. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging heeft de Amerikaanse gigant zich schuldig gemaakt aan het gebruiken van vertrouwelijke verkoopdata van andere winkeliers die Amazon gebruiken als platform.

Het gaat volgens de commissie om data zoals het aantal verkochte producten, de omzet die hiermee wordt behaald en hoe vaak de aanbiedingen van winkeliers zijn bekeken. De commissie zegt in de persverklaring dat met het gebruiken van niet-publieke data Amazon de "risico's omzeilt van het concurreren met andere winkels".

Een duale rol

Wie via de webshop van Amazon producten bestelt, kan dit doen via Amazon zelf maar ook via andere winkeliers die het platform gebruiken als handelsplaats. Hierdoor kunnen ze potentieel meer klanten trekken dan via bijvoorbeeld hun eigen webwinkel. Dit zorgt ervoor dat de Amerikaanse webwinkelgigant een dubbele rol heeft.

"We moeten ervoor zorgen dat duale platforms met marktmacht, zoals Amazon, niet de concurrentie hinderen", zegt Eurocommissaris Vestager in een verklaring. "Data van winkeliers zou niet moeten worden gebruikt ten gunste van Amazon als het een concurrent is van deze partijen. De aanklacht heeft betrekking op de Duitse en Franse Amazon-websites.

In een reactie tegenover persbureau Reuters laat Amazon weten het "oneens te zijn met de aanklachten". Het bedrijf stelt 1 procent van de wereldwijde retailmarkt in handen te hebben.

'Gelijk speelveld heel belangrijk'

De Nederlandse branchevereniging van webwinkels, Thuiswinkel.org, zegt in een reactie het probleem te herkennen. "Een gelijk speelveld is heel belangrijk. Als platforms dat niet bieden is dat geen goede zaak", zegt directeur Wijnand Jongen. Tegelijkertijd kent Jongen geen Nederlandse webshops die bij de Europese Commissie hebben geklaagd.

De staat van beschuldiging volgt nadat Brussel vorig jaar bekendmaakte de zaak te starten. Uit de aanklacht kan een boete volgen en de eis om zaken te veranderen. De Duitse mededingingsautoriteit heeft in augustus een onderzoek naar Amazon geopend. Dat richt zich op de vraag in hoeverre het miljardenbedrijf zich bemoeit met het prijsbeleid van winkeliers die via Amazon verkopen.

Amazon is de derde techgigant in een paar jaar tijd waar de Europese Commissie zijn pijlen op richt. Onder leiding van Eurocommissaris Vestager zijn er al drie boetes aan Google uitgedeeld voor meer dan 8 miljard euro; het bedrijf heeft tegen alle drie beroep aangetekend. Eerder dit jaar is de commissie daarnaast een onderzoek gestart naar vermeend machtsmisbruik door Apple in de App Storen en bij betaaldienst Apple Pay.