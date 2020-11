FrieslandCampina wil fabrieken sluiten en schrapt 1000 banen

Zuivelconcern FrieslandCampina wil kosten besparen en schrapt daarom bij een reorganisatie 1000 banen in vooral Nederland, België en Duitsland. De omzet van het concern is dit jaar gestegen, maar het bedrijf denkt dat de winst onder druk komt door de gevolgen van de coronacrisis.

Het bedrijf noemt als problemen de klap voor de verkoop in restaurants wereldwijd, de val van verschillende valuta zoals de Nigeriaanse naira, de lagere zuivelprijzen en de gesloten grens tussen China en Hongkong. FrieslandCampina verkocht melkpoeder aan China via de vestiging in Hongkong, maar dat is momenteel niet mogelijk.

24.000 werknemers

In Nederland, België en Duitsland kijkt FrieslandCampina welke productiefaciliteiten kunnen sluiten en of er werkzaamheden kunnen worden verplaatst. Eerder dit jaar werd de fabriek in Rijkevoort gesloten. Eind 2021 is de reorganisatie afgerond. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

Het bedrijf had de kostenbesparing voor later op de planning staan, maar wordt vanwege de coronacrisis naar voren gehaald. De top van het bedrijf ziet voor dit jaar af van een bonus. Bij FrieslandCampina werken wereldwijd zo'n 24.000 mensen en zijn 11.500 boerderijen aangesloten.