Microsoft zet met nieuwe Xbox vol in op 'Netflix-model' voor games

Microsoft wil nog niet zeggen of het toekomstige spellen van ZeniMax exclusief gaat uitbrengen op de Xbox, maar ze komen wel vanaf dag 1 op Game Pass. "We hebben deze deal niet gesloten om games bij een ander platform weg te houden", zei hoofd Xbox Phil Spencer vorige maand in een interview met website Kotaku.

"We willen dat meer mensen onze games spelen. Maar ik moet daarbij wel opmerken dat het voor ons niet per se nodig is om deze spellen op een ander platform dan Xbox aan te bieden om de deal voor ons goed te laten uitpakken."

PlayStation doet het anders

Toch kan de verschuiving naar het abonnementsmodel ook nadelen hebben. Zo is het onduidelijk of het rendabel te maken is voor uitgevers en ontwikkelaars van games, omdat de kans bestaat dat mensen in de toekomst minder bereid zijn om 50 euro of meer neer te leggen voor een nieuwe game, zegt Cheng.

Volgens de consultant bestaat de kans dat games op een andere manier gemaakt gaan worden. "Het budget voor de ontwikkeling van grote premium games loopt op tot honderden miljoenen euro's, vergelijkbaar met blockbusterfilms. Daar kunnen de inkomsten uit abonnementen op korte termijn nog niet tegenop, tenzij je er als bedrijf voor kiest om andere spellen te ontwikkelen tegen minder budget."

Juist dat ziet concurrent Sony absoluut niet zitten. Hoewel het met PlayStation Now een eigen Netflix-model heeft, zullen nieuwe games daar niet op dag 1 te spelen zijn, stelt PlayStation-baas Jim Ryan. Vanwege de hoge ontwikkelkosten is dat gewoonweg geen houdbaar model, zegt hij tegen nieuwswebsite Gamesindustry.biz. "We willen onze games steeds groter en beter maken. Om ze dan meteen weg te geven bij een abonnement is voor ons gewoon niet logisch."