Sinterklaas-intocht zaterdag in fictieve plaats Zwalk

De landelijke intocht van Sinterklaas is zaterdag in het niet-bestaande plaatsje Zwalk. Dat bleek uit de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal, die vanavond werd uitgezonden. Er is dit jaar gekozen voor een geheime aankomstplek vanwege de coronacrisis.

In september maakte de NTR al bekend dat de intocht zou doorgaan, maar dat er geen publiek aanwezig mocht zijn. Vanavond werd dus duidelijk hoe de omroep wil voorkomen dat belangstellenden toch komen kijken: door te kiezen voor een fictieve locatie.

In de eerste uitzending ontstond onduidelijkheid over de ligging van Zwalk. De pieten blijken wat moeite te hebben om het op de kaart te vinden, want Zwalk heeft pas net een naambord gekregen. De vraag is dan ook of de stoomboot de plaats wel op tijd zal weten te vinden.

Maar als dat lukt, mogen ook in Zwalk geen handen met Sinterklaas worden geschud, zei de burgemeester, een rol die wordt vertolkt door Matthijs van Nieuwkerk.

Volgens de burgemeester wil Zwalk Sinterklaas en diens gevolg als enige verwelkomen. Hij roept kinderen op een tekening voor Sinterklaas naar het Sinterklaasjournaal te sturen, zodat ze op afstand kunnen meedoen met het feest.

Alleen roetveegpieten

In de eerste uitzending waren, net zoals vorig jaar, overigens alleen roetveegpieten te zien. De NTR, de omroep die het speciale journaal produceert, heeft opnieuw afgezien van Zwarte Piet.

De paar pieten die vanavond waren te zien, waren geschminkt met vegen, maar hadden geen kroeshaar, gouden oorbellen of rode lippen. De term 'Zwarte Piet' viel in de uitzending één keer, als knipoog naar de Piet in de machinekamer van de stoomboot: "Dat krijg je ervan als je de hele dag met kolen werkt." Net als bij de vorige editie ontbraken ook regenbootpieten dit jaar.

Ook zaterdag zullen alleen roetveegpieten te zien zijn. De omroep stelde eerder dit jaar al in 2014 te zijn begonnen met het geleidelijk aanpassen van de figuur. Vorig jaar nam de NTR definitief afscheid van Zwarte Piet.

De landelijke intocht is zaterdag om 12.00 uur te zien op NPO Zapp.