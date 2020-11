Vrouw vast voor doden hoogbejaarde Nijkerkse en verwonden dochter

Een 46-jarige vrouw zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 85-jarige vrouw in Nijkerk, vorige week. Ook wordt ze ervan verdacht dat ze enkele dagen later de dochter van het slachtoffer heeft verwond, schrijft Omroep Gelderland.

De hoogbejaarde vrouw werd dinsdag dood gevonden in haar woning. De verdachte uit Amsterdam werd donderdag gearresteerd, maar een dag later weer vrijgelaten. Vervolgens zou ze de dochter van de hoogbejaarde vrouw hebben verwond, waarna ze opnieuw werd aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie werd de verdachte vrijgelaten omdat de rechter-commissaris oordeelde dat de verdenking tegen haar "onvoldoende concreet" was. Een woordvoerder wil daar op dit moment verder niets over zeggen.

Ingewikkelde zaak

Het is nog onduidelijk wat zich in Nijkerk heeft afgespeeld. Omroep Gelderland meldt dat de verdachte de twee slachtoffers kende. Ze zou met de gewonde dochter in een huis hebben gewoond. De dochter is volgens buurtbewoners een bekende van de politie en hulpverlening.

De politie wil in het belang van het onderzoek niets kwijt over de gewonde en eventuele onderlinge relaties. Wel bevestigt een woordvoerder dat het om een ingewikkelde zaak gaat. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan bij de woning.

Kaarsjes en bloemen

Buurtbewoners en andere betrokkenen hebben kaarsjes aangestoken voor het huis van het 85-jarige slachtoffer. Ook zijn bloemen neergelegd bij een boom. De vrouw woonde zo'n veertig jaar in de wijk.