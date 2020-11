Arrestaties voor vernielen coronatestlocatie Beek en Donk

De politie heeft twee mannen opgepakt vanwege het vernielen van een coronatestlocatie in het Brabantse Beek en Donk. De verdachten zijn een 25-jarige man uit Beek en Donk en een man van 21 uit Gemert. Over het motief van de vernieling is nog niets bekend.

De vernielingen werden vrijdagnacht aangericht in een speciale container naast een huisartsenpost. Vermoedelijk is de testlocatie bestookt met zwaar vuurwerk.

De testunit en spullen die erin lagen, raakten zodanig beschadigd dat de keet werd weggehaald. Er is nu een nieuwe neergezet en er is camerabeveiliging geregeld.

Burgemeester Van der Meijden noemde de vernielingen onacceptabel. Hij sprak zaterdag van een ongekende actie en was "erg gemotiveerd" om te verantwoordelijken op te sporen.