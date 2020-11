Jongen (14) overleden na woningbrand Assendelft, vader aangehouden

De woningbrand in Assendelft van vorige week heeft het leven gekost aan een 14-jarige jongen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zijn vader zit vast op verdenking van brandstichting.

De felle brand woedde in de ochtend van 2 november in een woning aan de Zomerzon. Daarbij raakte het hele gezin gewond. Naast de vader en zijn 14-jarige zoon gaat het om de moeder en kinderen van 16 en 19 jaar. Drie van hen raakten zwaargewond.

Na de brand werd uitgebreid onderzoek gedaan door de politie, schrijft NH Nieuws. Uit dat sporen- en getuigenonderzoek kwam naar voren dat de vader van het gezin het huis mogelijk in brand heeft gestoken.

De vader werd vrijdag formeel aangehouden. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Er is niet bekendgemaakt hoe hij eraan toe is.