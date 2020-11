Jongen gewond bij vechtpartij op school in Wapenveld, acht arrestaties

Bij het Sprengen College in Wapenveld in Gelderland is vanochtend een vechtpartij geweest. Daarbij is een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe ernstig zijn verwondingen zijn, meldt Omroep Gelderland.

De politie heeft acht mensen aangehouden en meegenomen naar het bureau voor onderzoek. De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk.

Gedragsproblemen

Het Sprengen College geeft onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen. De directeur van de school zegt tegen de regionale krant de Stentor geschrokken te zijn. "Het is niet normaal dat hier een incident is. De school bestaat 150 jaar en dit hebben we niet eerder meegemaakt."

De leerlingen zijn naar huis gestuurd. Morgen is er een vrije dag. "Woensdag starten we met een uitgebreid mentoraat. De leerlingen kunnen dan hun vragen stellen en eventueel over het incident praten", zegt de directeur.