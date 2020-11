Meer dan 300 wapens naar politie gebracht bij inleveractie Amsterdam

Bij politiebureaus in Amsterdam en Diemen zijn vorige week 336 wapens ingeleverd. Inwoners maakten gebruik van de gelegenheid om dat anoniem te doen en zonder gestraft te worden voor het bezit van verboden wapens.

De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie willen dat er zo veel mogelijk wapens van straat verdwijnen en met name jongeren bewust maken van de risico's van wapenbezit.

In ruil voor het inleveren van een wapen kon een jongere een training aanvragen of een gesprek voeren met een coach over toekomstplannen.

Vuurwapens, messen en meer

Onder de ingeleverde wapens waren 68 illegale vuurwapens, 34 nepvuurwapens, 30 luchtdrukwapens en 24 legale vuurwapens. Ook zijn duizend stuks munitie ingeleverd.

De politie is blij met het resultaat. "Elk wapen dat van de straat is, maakt de stad een stukje veiliger", zegt coördinator Dandy Marcuñe. Andere wapens die zijn ingeleverd, zijn messen, boksbeugels, ploertendoders, stroomstootwapens en zwaarden.

De inleveractie is onderdeel van de campagne Amsterdam Ontwapent. Die loopt deze maand nog door. Jongeren kunnen zich nog steeds aanmelden om een training te volgen of met een coach te spreken.