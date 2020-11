FNV daagt Big Bazar voor de rechter vanwege ingetrokken toeslagen

Vakbond FNV stapt namens tientallen medewerkers van koopjesketen Big Bazar naar de rechter, omdat werknemers geen toeslagen meer krijgen voor bepaalde diensten. Dit is eind vorig jaar met de ondernemingsraad vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling.

"De vervangingstoeslag die een medewerker krijgt voor het invallen als filiaalmanager is verdwenen", zegt Linda Vermeulen van FNV. "Daarnaast zijn de toeslagen voor medewerkers die op zon- en feestdagen werken gehalveerd."

Volgens FNV kunnen de misgelopen toeslagen flink oplopen. "Voor sommige mensen komt dat neer op 100 euro per jaar, voor anderen is dat zelfs zo'n 1000 euro. Die bedragen zijn voor mensen met een minimumloon een belangrijk deel van hun inkomen."

Compensatieregeling

Volgens Big Bazar zijn de arbeidsvoorwaarden versimpeld en verduidelijkt, mede op verzoek van medewerkers. "Voor alle medewerkers die op dat moment al bij Big Bazar in dienst waren, is in onderling overleg een individuele compensatieregeling opgesteld", zegt ceo Hans Danhof.

Maar volgens de vakbond is dat niet genoeg. "Werknemers krijgen in plaats daarvoor 50 euro bruto per maand meer", zegt Vermeulen. "Daarvan zeggen wij: dat staat in geen verhouding tot wat er is weggenomen van deze lonen."

Vakbonden buitenspel

Big Bazar is niet het eerste bedrijf dat kiest voor een arbeidsvoorwaardenregeling waarbij de vakbond buitenspel wordt gezet. Eerder kozen onder meer Jumbo, de bakkerssector en Action voor deze weg. Toch gebeurt het afsluiten van dit soort regelingen volgens FNV nog niet op grote schaal.