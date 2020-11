Britse inlichtingendienst start cyberoperatie tegen nepnieuws rond vaccins

De Britse inlichtingendienst GCHQ is een cyberoperatie begonnen tegen anti-vaccinatiepropaganda op sociale media. Het gaat daarbij met name om desinformatie vanuit Rusland, meldt de krant The Times.

Bij de operatie zou de GCHQ methodes gebruiken die eerder zijn ontwikkeld in de online strijd tegen Islamitische Staat, om te voorkomen dat de terreurgroep via sociale media strijders kon ronselen.

"Dat is toen enigszins gelukt", zegt correspondent Tim de Wit. "Je loopt in je pogingen deze informatie te blokkeren alleen wel tegen de vrijheid van meningsuiting aan. Dus ze proberen dan vooral de makers op te sporen en hun internetverkeer te blokken."

Trollenfabriek

Vorige maand beschuldigde minister van Buitenlandse Zaken Raab Rusland al van het verspreiden van nepnieuws rond het kandidaat-vaccin van de universiteit van Oxford.

Een Russische 'trollenfabriek' verspreidde volgens hem het bericht dat het Oxford-vaccin mensen in apen zou veranderen. Raab noemde dat nepnieuws "zeer ernstig, omdat het de pogingen een veilig vaccin te maken ondermijnt".

Extra scherp op nepnieuws

Het verbaast correspondent De Wit daarom niet dat de GCHQ de cyberoperatie is gestart. De bemoeienis van de inlichtingendienst bewijst vooral dat de Britten dergelijk nepnieuws als gevaarlijk beschouwen, zegt hij. "Want zo'n bericht gaat al snel een eigen leven leiden."

Sinds de stroom van desinformatie vanuit Rusland rond onder meer de brexit en de in 2018 vergiftigde dubbelspion Skripal wordt er volgens De Wit in Groot-Brittannië extra scherp gelet op nepnieuws.