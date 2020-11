Man aangehouden voor liquidatiepoging op advocaat

De politie heeft een man (47) uit Hengelo aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatiepoging op advocaat Philippe Schol. Schol werd 6 november vorig jaar op straat neergeschoten bij zijn huis in Gronau, net over de Duitse grens. Hij raakte zwaargewond.

Volgens de politie bestaat er een verband tussen de schietpartij op de advocaat en een schietincident bij een sportschool in Losser enkele weken eerder. Dat zou blijken uit forensisch onderzoek, meldt RTV Oost. Schol deed als curator onderzoek naar het faillissement van de sportschool.

De aangehouden verdachte is volgens de politie de man die op de sportschool in Losser heeft geschoten.

De politie deed vorige week onderzoek in een huis in Hengelo. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen. Het is onbekend of het om de woning van de aangehouden verdachte gaat.