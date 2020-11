Reacties op bedreiging Wilders: strijd met woorden, niet met intimidatie

"Pure intimidatie" en "onaanvaardbaar". Uit politiek Den Haag komen de eerste reacties op de bedreiging van Geert Wilders. Gisteren kwam een video naar buiten waarin te zien is dat iemand schiet op een afbeelding van de PVV-leider.

Minister en D66-lijsttrekker Kaag noemt het onaanvaardbaar. "Als je het oneens bent met politici, strijd je met woorden, niet met intimidatie. En altijd: met fatsoen."

De man die het wapen vasthoudt is de Turkse Nederlander Sait Cinar, die eerder is veroordeeld voor opruiing. "Dit is de vrijheid van meningsuiting", zegt Cinar in de video voordat hij de kogels afvuurt.

Van straat

"Deze man weet heel goed dat dit geen vrijheid van meningsuiting is", zegt CDA-Kamerlid Omtzigt. "Hij zou er zelfs niet aan denken dit in Turkije te doen met een foto van een prominent politicus." Hij noemt het "pure intimidatie en bedreiging".

Zijn VVD-collega Yesilgöz doet een oproep aan politie en Openbaar Ministerie. "Licht deze vent van zijn bed en breng hem voor een rechter. Intimidatie? Bedreiging? Verboden wapenbezit? Deze Cinar moet van straat!" 50Plus-fractievoorzitter Van Brenk formuleert het wat bondiger: "Oppakken en opsluiten".

Wilders zei gisteren dat hij aangifte gaat doen. "Ik hoop dat het OM eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers." De PVV-leider wordt al jaren ernstig en veelvuldig bedreigd en wordt daarom zwaar beveiligd. Hij doet regelmatig aangifte van bedreigingen.