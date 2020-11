Alex Trebek, favoriete quizmaster VS, overleden

Heel het land was geschokt toen hij vorig jaar bekendmaakte aan alvleesklierkanker te lijden. Trebek voegde er meteen met een knipoog aan toe door te blijven werken. "Mijn contract loopt pas over drie jaar af." In zijn eerste show na de mededeling dankte hij voor de honderdduizenden brieven, tweets, mails en sms'jes.

Geroemd door collega's

Ook zijn overlijden is groot nieuws in de VS. "Wat een ongelofelijke carrière en prachtleven", twitterde presentator Ellen DeGeneres. "Kunnen we nu niet een leuk weekend hebben", vroeg latenightpresentor Jimmy Kimmel zich af, met een knipoog naar de verkiezingsuitslag. "Hij was niet alleen de beste in zijn veld, hij was ook een aangenaam en fatsoenlijk man", oordeelde oud-winnaar Ken Jennings.

Premier Trudeau van Trebeks geboorteland Canada noemt de quizmaster een icoon. "Meer dan drie decennia lang heeft Alex Trebek bijna elke avond miljoenen wereldwijd vermaakt en wijzer gemaakt. Velen van ons hebben door hem een voorliefde voor trivia gekregen."

Trebek rondde vlak voor zijn dood nog nieuwe opnames af, dus tot het eind van het jaar zijn er nog verse afleveringen te zien. Wat er daarna met het spelprogramma gebeurt is nog niet bekend. Dat het van de buis verdwijnt is niet de verwachting: hoe maken de Amerikanen anders kennis met Squaw Valley, Franz Schubert en trivia over het cijfer 78?