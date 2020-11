Wekdienst 9/11: medailles voor honderden zorgmedewerkers • Uitspraak afsteekverbod

En dan nog even dit:

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is gisteravond een zwarte neushoorn geboren. De bevalling was live te volgen via webcams. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. De bevalling kwam op een bijzondere dag, de vader van het kalfje was dezelfde dag jarig.

Het is pas de derde keer dat er in een Nederlandse dierentuin een zwart neushoorntje geboren wordt. De babyneushoorn is nog niet in levende lijve te zien, want de dierentuinen zijn gesloten vanwege corona.

Maar wel hebben we deze beelden van het jonge neushoorntje: