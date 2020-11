Turkse minister van Financiën en schoonzoon Erdogan treedt terug

De Turkse minister van Financiën en tevens schoonzoon en partijgenoot van president Erdogan is opgestapt. Berat Albayrak zegt in een post op Instagram terug te treden om gezondheidsredenen. Ook wil hij meer tijd doorbrengen met zijn gezin. President Erdogan moet het ontslag nog officieel goedkeuren.

"Ik heb besloten dat ik vanwege gezondheidsredenen niet verder kan als minister, een ambt dat ik bijna vijf jaar heb bekleed." De 42-jarige Albayrak werd twee jaar geleden minister van Financiën. Daarvoor was hij minister van Energie. In 2004 trouwde hij met Esra Erdogan, de dochter van de president.

Zwakke economie

Het is het tweede vertrek van een hoge functionaris in Turkije dit weekend. Gisteren werd de baas van de centrale bank Murat Uysal zonder opgaaf van redenen ontslagen. President Erdogan, die bekendstaat om zijn rigoureuze monetaire beleid, heeft Naci Agbal aangewezen als opvolger. Hij was tussen 2015 en 2018 minister van Financiën.

Het gaat slecht met de Turkse economie. De waarde van de Turkse lira is dit jaar met 30 procent gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De economie heeft te kampen met hoge inflatie- en werkloosheidscijfers. Erdogan zei onlangs dat het land een economische oorlog voert tegen de "duivelse drie-eenheid van rente, wisselkoersen en inflatie".