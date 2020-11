'Honderden arrestaties voorafgaand aan protesten Minsk'

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn honderden mensen opgepakt in aanloop naar de wekelijkse anti-regeringsprotesten, zegt een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie.

Op beelden is te zien dat veiligheidsdiensten groepjes demonstranten omsingelen en in busjes dwingen te stappen. Volgens de mensenrechtenorganisatie, The Viasna Human Rights Centre, zijn zeker 360 mensen vastgezet.

Onder de arrestanten is een Olympisch atleet en prominente kickbokser. Het officieële Russische persbureau TASS meldt dat er in Minsk maar tien mensen zijn aangehouden.

Vandaag kwamen in het centrum van de hoofdstad zoals duizenden mensen samen om een protestmars te lopen. Agenten dreven de groep uit elkaar, waarop de actievoerders in kleine groepjes verder demonstreerden. Zaterdag waren volgens The Viasna Human Rights Centre ook al zestig mensen vastgezet.

Geen onderzoek

Sinds augustus wordt elk weekend gedemonstreerd tegen het regime van president Loekasjenko, die wordt beschuldigd van verkiezingsfraude. Bij de demonstraties zijn naar schatting al duizenden mensen opgepakt en volgens mensenrechtengroepen zijn honderden actievoerders bij hun aanhouding mishandeld.

De internationale gemeenschap heeft het optreden van het regime veroordeeld en om opheldering gevraagd, maar maandag zeiden de autoriteiten tegen de Verenigde Naties dat er geen onderzoek komt.

Afgelopen week plaatste de Europese Unie Loekasjenko en veertien andere hooggeplaatste Wit-Russen op de sanctielijst. Hun is een reisverbod opgelegd en banktegoeden zijn bevroren.