Zo verloopt de procedure tot Biden en Harris officieel beëdigd worden

Sinds het sluiten van de stembussen hebben staten tot 8 december om stemmen te tellen, eventueel te hertellen - al dan niet op bevel van een rechter - en de gouverneur een certificaat op te laten stellen met de officiële uitslag en de kiesmannen die worden afgevaardigd.

2. Kiescollege

Op de eerste maandag na de tweede woensdag in december, zo staat in de wet, komen de kiesmannen in hun staat bij elkaar voor de eigenlijke presidentsverkiezingen. Dit jaar is dat op 14 december. Op die dag brengen de kiesmannen hun stem uit voor de president en de vicepresident.

Behalve Nebraska en Maine hebben alle staten een winner takes all-systeem. Alle kiesmannen in een staat brengen hun stem uit op de kandidaat die op 3 november de meeste stemmen heeft gekregen. Tenminste, als het goed is. Een kiesman kan ook zijn of haar eigen gang gaan en een zogeheten faithless elector worden. In 33 staten en Washington DC zijn er echter wetten om dat te voorkomen, bijvoorbeeld met boetes of vervolging. Ook kunnen de muitende kiesmannen in sommige gevallen worden vervangen.

