Politie betrapt mannen met bijna duizend kilo illegaal vuurwerk bij De Lutte

Bij een verkeerscontrole bij De Lutte in Overijssel heeft de politie gisteren bijna 1000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee mannen, een 19-jarige man uit Velserbroek en een 22-jarige man uit Loosdrecht, zijn aangehouden.

Ze kwamen uit Duitsland en werden bij de grens gecontroleerd. In hun auto vond de politie 968 kilo illegaal vuurwerk. De politie vermoedt dat het vuurwerk in Duitsland is gekocht, meldt RTV Oost.

De controle werd uitgevoerd door een speciale eenheid, het Grensoverschrijdend Politie Team. Dat is een samenwerking tussen de Politie Oost-Nederland, de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie.

Extra controles

In januari werd bekend dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurpijlen en knalvuurwerk mogen afsteken. Alleen bepaalde soorten siervuurwerk en kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijven toegestaan.

Vanwege het verbod is de verwachting dat veel Nederlanders dit jaar hun vuurwerk in het buitenland kopen. De politie had daarom al aangekondigd extra te zullen controleren.