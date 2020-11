Kamala Harris doorbreekt weer barrière, 'Ze doet wat onze moeders ons voorhielden'

Harris werd geboren in 1964. Haar moeder was een Indiase kankeronderzoeker, die in 1958 geëmigreerd was naar de Verenigde Staten. De vader van Harris was afkomstig uit Jamaica. Hij was in 1961 verhuisd naar de VS, waar hij later economieprofessor werd.

Zelf maakte Harris carrière als openbaar aanklager van San Francisco en minister van Justitie van de staat Californië. Net als nu bij het vicepresidentschap, slechtte ze daarbij een barrière. In beide functies was ze de eerste zwarte vrouw. Later was ze ook de eerste vrouwelijke zwarte senator van Californië.

Ze kreeg wel kritiek te verduren. Volgens critici deed ze te weinig om politiegeweld aan te pakken, waar Amerikanen van kleur disproportioneel slachtoffer van zijn. In de afgelopen campagne pleitte Harris er in het licht van de Black Lives Matter-demonstraties wel voor om de politie te hervormen.

Ook de Indiase premier Narendra Modi feliciteerde Harris: