Lange rijen bij stembureaus in Myanmar, Suu Kyi blijft populair

In Myanmar hebben zich lange rijen gevormd voor de stembureaus voor de parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een lage opkomst omdat veel mensen uit angst voor het coronavirus thuis zouden blijven. Maar in Yangon, de grootste stad van het land, was daar vanochtend weinig van te merken. Veel mensen gingen al vroeg op pad om te stemmen.

Mensen van 60 jaar en ouder hebben de voorgaande weken al gestemd. Omdat zij kwetsbaar zijn voor het virus, werden ze aangemoedigd eerder te gaan stemmen. De 75-jarige regeringsleider Aung San Suu Kyi bracht haar stem vorige maand uit in de hoofdstad Naypyidaw.

Etnische minderheden

De kiescommissie komt pas morgen met de eerste uitslagen, maar het staat al vrijwel vast dat Suu Kyi aan de macht blijft. Vijf jaar geleden behaalde ze veruit de meeste stemmen en de verwachting is dat dit ook nu zo zal zijn.

Een andere belangrijke partij is die van het leger, maar die opereert de facto niet als oppositiepartij, aangezien het leger nog een cruciale rol speelt binnen de regering. De partij heeft lang niet zoveel aanhang als de Nationale Liga voor Democratie van Suu Kyi. Andere partijen vertegenwoordigen etnische minderheden en halen hooguit enkele procenten.

Onverminderd geliefd

Suu Kyi is er in de vijf jaar dat ze aan het bewind is, niet in geslaagd veel te doen tegen de extreme armoede in haar land en ook is ze er niet in geslaagd de spanningen de etnische spanningen in de grensregio's te verminderen. In verschillende grensregio's woeden gewapende opstanden. De kiescommissie besloot daarom meer dan 1 miljoen mensen in onrustige regio's het stemrecht te ontnemen.

Toch is Suu Kyi onverminderd geliefd onder de Birmanen, de etnische groep die twee derde van de bevolking van Myanmar uitmaakt. Veel mensen voelen zich persoonlijk met haar verbonden en houden zelfs van haar, los van de resultaten die haar regering boekt.