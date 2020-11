TV-zenders en persbureau AP roepen Joe Biden uit tot winnaar verkiezingen VS

Doordat een groot deel van de Amerikanen vanwege de coronapandemie per post heeft gestemd duurde het veel langer dan gebruikelijk voor de verkiezingsuitslag duidelijk werd. Het tellen van poststemmen kost veel tijd en kan in sommige staten nog dagen duren.

Het is nog onduidelijk of president Trump de verkiezingsuitslag zal accepteren. Hij claimde ook vandaag weer dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en beweert herhaaldelijk - zonder dat daarvoor bewijs bestaat - dat er wordt gefraudeerd, met name met de poststemmen. In meerdere staten is het campagneteam van Trump naar de rechter gestapt om het tellen stop te laten zetten. In de staat Wisconsin wordt gevraagd om een hertelling.