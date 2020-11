Proef Limburg: zwarte wiek op windmolens tegen vogelsterfte

De provincie Limburg gaat onderzoeken of een zwartgeverfde wiek kan voorkomen dat vogels zich te pletter vliegen op een windmolen. Uit Noors onderzoek kwam naar voren dat het aantal dode vogels met 70 procent kan worden teruggebracht als een van de wieken van de windmolen zwart is.

GroenLinks kwam gisteren met het voorstel om een proef met een zwarte wiek te doen, meldt 1Limburg. Gedeputeerde Carla Brugman noemde het idee meteen 'sympathiek' en gaat nu kijken waar in Limburg een wiek geverfd kan worden en of dat hetzelfde positieve effect heeft als in Noorwegen.

Het is dan in korte tijd de tweede proef die wordt aangekondigd: in augustus kondigde energiebedrijf RWE aan om in de Eemshaven bij Delfzijl één wiek zwart te schilderen bij een paar windmolens.

Het Norwegian Institute for Nature Research (NINA) begon in 2006 met een onderzoek naar vogelsterfgevallen bij een windpark op het eiland Smøla. Dat leidde ertoe dat een groot Noors energiebedrijf in 2013 een aantal wieken zwart verfde. Het idee is dat vogels anders 'zien' dan mensen. Het draaien van drie witte wieken vervaagt in de kop van verschillende vogels - vooral roofvogels en uilen - waarschijnlijk tot een bijna transparante schijf.

Zeearenden zitten hier nauwelijks

Op het Noorse eiland daalde het aantal sterfgevallen bij vogels door wieken wel tot 70 procent. Er kwamen jaarlijks zes tot negen zeearenden om het leven door aanvaringen met een van de 68 windmolens. Nu zijn dat er hooguit een of twee.

De vraag is nu of het verhaal in Nederland net zo positief uitpakt. Zeearenden zitten hier nauwelijks en in Limburg en bij de Eemshaven zelfs helemaal niet. Critici wijzen er ook op dat de molens in Noorwegen gedateerd zijn. De molens die nu in Nederland worden gebouwd zijn veel hoger; de wieken draaien bovendien langzamer waardoor ze (waarschijnlijk) beter zichtbaar zijn voor vogels.

Het is nog onduidelijk wanneer de proeven met de geverfde wieken precies beginnen.