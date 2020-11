Minderjarigen opgepakt na afbranden theatergebouw in Utrecht

De Utrechtse politie heeft vannacht vier minderjarige jongens opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting bij het gebouw van het Nieuw Utrechts Toneel in het stadsdeel Leidsche Rijn; het theatergebouw en een aantal kantoren van het theatergezelschap zijn verwoest.

De brand werd om 02.30 uur bij de brandweer gemeld en twee uur later was het vuur onder controle. De politie pakte de vier jongens uit Maarssen en Vleuten in de buurt van de brand op.

Ze zitten nog vast, schrijft RTV Utrecht.