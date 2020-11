Natuurwerkdag dit jaar in eigen tuin: 'zo kunnen we toch nog iets doen'

Normaal gesproken gebeurt dat in groepen van ongeveer dertig, onder begeleiding van boswachters of andere natuurbeheerders. "Maar in groepjes van twee krijg je zulke klussen simpelweg niet gedaan", zegt Van Breukelen. "En de verbindende factor van samen buiten je handen uit de mouwen steken is ook minder sterk."

Maar goed, dit jaar kunnen mensen dus wél in hun eigen tuin aan de slag. Want ook daar valt voor de natuur winst te behalen, zegt Van Breukelen. "Mensen kiezen er steeds vaker voor hun tuin te betegelen. Dat ziet er aangeharkt uit, maar zorgt er ook voor dat dieren en insecten minder plek hebben, regenwater minder goed in de grond loopt en hitte blijft hangen."

Met kleine aanpassingen kun je al bijdragen aan de biodiversiteit, zegt ze. "Iets meer ruimte maken voor grond en bladeren in je tuin laten liggen, als voedingsbodem voor insecten en schuilplaats voor egels." Maar wat nou als je alleen maar een klein balkonnetje hebt? "Daar kun je kruidenplanten als tijm en rozemarijn neerzetten. Die kun je zelf in de keuken gebruiken en trekken bijen aan."

Koen Jellema uit Eindhoven is één van de deelnemers aan de actiedag. Normaal helpt hij jaarlijks bij het onderhoud op de Brabantse hei. "Hei is cultuurlandschap, met een hoge diversiteit aan planten en dieren. As je dat niet bijhoudt, verdwijnen sommige soorten." Dit jaar is zijn werkterrein een stuk minder uitgestrekt, zijn tuin is zo'n 35 vierkante meter. "Maar we willen toch iets doen, dus ga inheemse kruiden planten voor bijen en vlinders en ons egelhuis onderhouden."