Docenten op school in Den Bosch vragen zich af hoe veilig ze nog zijn

Het lijkt business as usual op het Pierson College in Den Bosch. De zoemer gaat, leerlingen lopen door de gangen of staan bij de kluisjes wat te hangen. Ook docenten kletsen in de lerarenkamer over van alles en nog wat. En toch is het anders dan normaal, één docent is er niet.

Zij geeft maatschappijleer. Dat deed ze vorige week vrijdag ook. De les ging over democratische waarden en hoe die soms op gespannen voet met elkaar kunnen staan. In de les werd een spotprent van Mohammed gebruikt. Een leerling maakte daar een foto van die vervolgens via allerlei verschillende sociale media werd verspreid.

Een deel van de reacties die volgden waren heftig en intimiderend, zegt rector Alma van Bommel: "Het is heel bedreigend te lezen dat mensen vinden dat de docent in kwestie ontslagen zou moeten worden. Ook werd over groepen leerlingen gezegd dat die terug naar hun eigen land zouden moeten."