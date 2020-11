Commissaris van de Koning Groningen: '1,5 miljard euro is geen afkoopsom'

Er gaat 1,5 miljard euro naar het aardbevingsgebied in Groningen. Het kabinet en de provincie hebben een akkoord gesloten over de afhandeling van de zeer moeizaam verlopende versterkingsoperatie in het gaswinningsgebied, zo werd vanochtend bekend. "De versterking gaat door zolang die nodig is. Dit is ook geen afkoopsom", bezweert Commissaris van de Koning René Paas.

Hij wordt daarin bevestigd door minister Wiebes van Economische zaken. Toch is de Groninger Bodem Beweging er niet gerust op. Volgens de belangenorganisatie is er nog teveel onzekerheid over de veiligheid van Groningen om nu al te komen met wat zij een afsluitende regeling noemen.

Nu het einde van de gaswinning in zicht is, krijgt Groningen het miljardenbedrag, deels als pleister op de wonde voor jarenlange onzekerheid over de toekomst van de huizen. Maar ook om vaart te maken met de versteviging van huizen en verduurzaming.

Veel mensen hebben jaren gewacht op versterking van hun woningen, die instabiel zijn geworden door 60 jaar gaswinning. Zij krijgen nu ook de mogelijkheid om van de versterking van hun huis af te zien en genoegen te nemen met een geldbedrag.

Daarnaast gaat er ook geld naar mensen waarvan de huizen niet hoeven te worden versterkt, maar die wel in het gebied wonen. Zo krijgen huurders eenmalig een bedrag van 750 euro. Mensen die nog wachten op een inspectie of advies krijgen 17.000 euro voor woningverbetering.

Minder gaswinning

Inspectie van zeker 26.000 huizen is nodig om te onderzoeken of ze bij een zware beving overeind blijven staan. In 2013, het jaar na de zwaarste aardbeving tot nu toe, haalde gaswinningsbedrijf NAM nog 54 miljard kuub gas uit het Groningenveld. Komend jaar is dat nog maar 8 miljard. En vanaf 2022 stopt de gaswinning bijna helemaal.

Door het Staatstoezicht op de Mijnen wordt de maximale zwaarte van een beving die Groningen kan treffen nu geschat op 3,9. Eerder was dat nog 5, fors meer dus. Na het stoppen van de gaswinning zullen er nog steeds aardbevingen in Groningen voorkomen, maar veel minder zwaar is de verwachting. Het gevolg is dat er door de jaren heen verschillende normen zijn om te berekenen wanneer een huis veilig is.

Huiseigenaren die als eerste aan de beurt waren, kregen te horen dat hun huis moet worden gesloopt, maar dat was op basis van normen die inmiddels verouderd zijn. Voor buren die pas later aan de beurt waren, pakte de inschatting heel anders uit.

Nog steeds zijn lang niet alle huizen beoordeeld op hun veiligheid. De versterkingsoperatie gaat ook heel traag. Tot op heden zijn nog maar zo'n 1000 huizen verstevigd.

Nog niet veilig

De Groninger Bodem Beweging (GBB) constateert dat hoewel de versterkingsoperatie nog nauwelijks op gang is gekomen, er nu al aan de afronding wordt gewerkt. De GBB vindt dat de woningen veel te vroeg veilig worden verklaard, omdat de kans op een zware aardbeving nog steeds aanwezig is.

Voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB noemt het akkoord "deels een bezuinigingsakkoord". Het aanbod aan bewoners om tegen een vergoeding af te zien van versterking, levert het kabinet en de NAM veel geld op, stelt hij "De versterking van een woning kost gemiddeld 200.000 euro. Dan is 30.000 euro een laag bedrag om een huis van op te knappen en te verduurzamen", aldus de voorzitter van de belangenvereniging.

Er is nog niet bekend gemaakt vanaf wanneer mensen in aanmerking komen voor de geldbedragen. Ook is nog niet duidelijk bij welke instantie ze daarvoor terecht kunnen.