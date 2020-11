Politie pakt 'pedojager' op voor bedreiging van man in Oss

In Utrecht is een man opgepakt die in september een Ossenaar in diens huis zou hebben bedreigd. Volgens de 30-jarige verdachte was de man uit Oss een pedofiel; hij zou contact hebben gelegd met een minderjarig meisje.

De verdachte heeft het slachtoffer bedreigd en hem gedwongen te bekennen dat hij contact met het meisje had gelegd. Die bekentenis werd met een camera opgenomen en verspreid via sociale media. Na onderzoek van de beelden kon de man uit Utrecht worden opgepakt.

Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek naar het slachtoffer uit Oss gedaan en niets strafbaars ontdekt.

'Niet voor eigen rechter spelen'

De afgelopen tijd zijn meer mannen aangevallen door 'pedojagers'. "Het plegen van strafbare feiten accepteren we nooit. Mensen mogen niet voor eigen rechter spelen. Wanneer strafbare feiten worden gepleegd, zal de politie dit altijd onderzoeken", zegt het OM.

De politie denkt dat de verdachte uit Utrecht vaker mannen bedreigt die seksueel contact met minderjarigen zouden zoeken. Er loopt een onderzoek naar hem, maar de man zit niet meer vast.