Huiszoekingen in Duitsland om aanslag Wenen

In Duitsland heeft de politie huiszoekingen gedaan in verband met de aanslag van maandag in Wenen. Agenten vielen woningen binnen in Osnabrück, Kassel en in de buurt van Hamburg.

Het gaat om woningen van vier mensen die kort na de aanslag zijn aangehouden. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldt dat het bekenden zijn van de aanslagpleger. Twee van hen zouden hem afgelopen juli in zijn appartement ergens in Oostenrijk hebben bezocht.

Volgens de politie is er geen bewijs dat de opgepakte verdachten direct betrokken zijn bij de aanslag. Wel zijn er aanwijzingen dat ze banden hebben met de dader. De politie hoopt met de doorzoekingen meer over het contact te achterhalen.

Islamitische Staat

Maandagavond schoot een 20-jarige geradicaliseerde moslim vier personen dood en verwondde meer dan twintig anderen in het centrum van Wenen. De aanslagpleger werkte volgens de autoriteiten alleen. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag geclaimd.

De Oostenrijkse veiligheidsdienst was voor de aanslag gewaarschuwd door de Slowaakse autoriteiten. Die meldden dat de man afgelopen zomer geprobeerd heeft om in Slowakije aan munitie te komen.

Tot nu toe zijn zestien mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag of banden met de terrorist. Acht van hen zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terroristische vergrijpen.