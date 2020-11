VVD doet 'stapje naar het midden'

De VVD doet op economisch terrein een stapje naar het midden, zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in het AD in een toelichting op het verkiezingsprogramma van de regeringspartij, dat vanochtend wordt gepresenteerd. Dijkhoff vindt dat de VVD vroeger vooral optimistisch over de markt was en nu ook realistisch: "Niet iedereen heeft geprofiteerd van de vrijhandel. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn en daar dan ook iets aan doen."

Volgens het AD stelt de VVD in het programma onder meer een hoger minimumloon voor, een sterkere publieke sector en minder "doorgeschoten marktwerking" in de zorg. Dijkhoff pleit in de krant verder voor een lastenverlichting voor middeninkomens en het midden- en kleinbedrijf, "als het economisch weer kan".

De fractievoorzitter erkent dat het beleid "de afgelopen jaren niet altijd heeft geleid tot het juiste resultaat en dat het niet goed komt als we op dezelfde weg door blijven gaan".

Vrijheid van onderwijs bekijken

Dijkhoff zegt ook dat de VVD iets wil doen aan het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs. Hij vindt dat het nu te moeilijk is om scholen aan te pakken die zich bijvoorbeeld laatdunkend uitlaten over homoseksualiteit.

Volgens het AD wil de VVD wil verder onder meer de inkomens van huurders van sociale huurwoningen elke drie jaar controleren. Wie te veel verdient, moet plaatsmaken en dat zou het tekort aan sociale huurwoningen moeten oplossen. Ook pleit de partij voor een leerplicht voor 4-jarigen en "meer reservecapaciteit in de zorg", schrijft de krant.

Dijkhoff, die zelf na de verkiezingen niet terugkomt in de Tweede Kamer, presenteerde vorig jaar ook al een discussiestuk, waarin hij ervoor pleitte zich meer op de brede middenklasse te richten. De VVD is op dit moment veruit de grootste partij in de Tweede Kamer en staat ook in de Peilingwijzer een straatlengte voor op andere partijen.

Partijleider Rutte maakte vorige week bekend dat hij ook bij de verkiezingen van maart lijsttrekker wil zijn. Hij leidt de VVD al sinds 2006.