Vonnis tegen verdachten viervoudige moord Enschede, OM eiste levenslang

De rechter beslist vandaag of drie mannen een levenslange gevangenisstraf krijgen voor de viervoudige moord in Enschede in 2018. Het gaat om Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis. Volgens RTV Oost is het een van de spraakmakendste zaken waar de rechtbank in Almelo zich ooit over heeft gebogen.

Het is november 2018 als in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen op klaarlichte dag worden doodgeschoten. De slachtoffers zijn de growshopeigenaar uit Enschede, een Arnhemmer en twee Hengeloërs, onder wie een oud-eigenaar van de zaak.