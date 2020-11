Kosovaarse president Thaci treedt af vanwege aanklacht tribunaal

Hashim Thaci treedt af als president van Kosovo vanwege de aanklacht die tegen hem is ingediend bij het speciale Kosovotribunaal in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in de strijd tegen Serviërs in de jaren 90.

Het Kosovo-tribunaal is in 2015 opgericht om oorlogsmisdaden uit de Kosovo-oorlog te onderzoeken. Thaci werd vorig jaar aangeklaagd. In juli reisde hij voor het eerst naar Nederland om zich voor het tribunaal te verantwoorden. Toen zei hij dat hij zou aanblijven zolang er geen officiële zaak tegen hem liep.

Inmiddels heeft een rechter de aanklacht bevestigd. Thaci stapt nu op "om de integriteit van het presidentschap te beschermen", zei hij op een persconferentie in de Kosovaarse hoofdstad Pristina.

Kosovaarse vergeldingsacties

Thaci was in 1998 leider van de Kosovaarse verzetsbeweging UCK, dat streed voor een onafhankelijk Kosovo. De regio hoorde toen nog bij Servië hoorde. Het Servische leger van president Milosevic brandde in die oorlog dorpen plat, executeerde mannen en verkrachtte vrouwen. Meer dan 13.000 mensen kwamen om het leven of raakten vermist. Uit vergelding zouden UCK-strijders het hebben gemunt op lokale Serviërs en andere minderheden zoals Roma.

Na de oorlog werd Thaci eerst premier van Kosovo en later president. Inmiddels is hij al meer dan twaalf jaar aan de macht. De beschuldigingen van oorlogsmisdaden heeft hij altijd tegengesproken. "Ik vocht aan de goede kant van de geschiedenis", zei hij meermaals.

Gisteravond werd bekend dat de voormalige woordvoerder van het UCK in Pristina is opgepakt en overgebracht naar het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Jakup Krasniqi wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.