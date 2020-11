Crimineel Ridouan Taghi moet in Extra Beveiligde Inrichting Vught blijven

Ridouan Taghi wordt niet naar een andere gevangenis overgeplaatst. Hij moet in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught blijven, heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) beslist.

Taghi had beroep ingesteld tegen verlenging van zijn verblijf in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland, nadat minister Dekker voor Rechtsbescherming had besloten zijn verblijf in Vught te verlengen. Taghi vindt het gevangenisregime "onmenselijk zwaar", schreef De Telegraaf. Zijn advocaat Inez Weski bevestigde dat hij dat vindt.

Risico ontsnapping

De RSJ noemt het "een onaanvaardbaar maatschappelijk risico" als Taghi zou ontsnappen. In de EBI is dat risico minimaal, denkt de Raad. Daar is nog nooit iemand uit ontsnapt.

Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces en zou opdracht hebben gegeven tot meerdere liquidaties. Hij was jarenlang voortvluchtig en verbleef in het buitenland, tot hij in december vorig jaar in Dubai werd opgepakt.

Volgens Justitie gaf hij vanuit het buitenland liquidatieopdrachten en staan er nog tientallen mensen op zijn dodenlijst. Dat, en het feit dat hij lange tijd voortvluchtig was, maken dat de RSJ oordeelt dat minister Dekker terecht Taghi's verblijf in de EBI heeft verlengd.