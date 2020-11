De onopvallendste afvalbak van Nederland bestaat 40 jaar

Hij had op de kunstacademie in de jaren 70 ook voor het ontwerpen van een vangrail kunnen kiezen. Of een punaise. Maar het werd een metalen afvalbak, vertelt ontwerper Bas Pruyser (70). Een onverwoestbare, metalen afvalbak die onwrikbaar vastzit aan een stevige beugel.

Op de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam was iedereen meteen onder de indruk van zijn 'Capitole'. "Maar de echte doorbraak kwam pas nadat bij de hevige rellen op Koninginnedag 1980 in Amsterdam zo'n beetje elke plastic afvalbak in de fik gestoken was", vertelt Pruyser nu. "Eerst koos Amsterdam voor de bak. Toen kwam Schiphol."

De Capitole is nu 40 jaar oud en is nogal altijd springlevend. In de fabriek in Maarssen rollen elk jaar zo'n 10.000 nieuwe exemplaren van de band. In Europa staan er inmiddels meer dan 400.000. En Pruyser heeft de geschiedenis geboekstaafd in De Capitole. 40 jaar dé afvalbak van Nederland.

Schuin achterover

Hoewel hij destijds op de kunstacademie nog over een herontwerp van andere gebruiksvoorwerpen ("ook een schildersezel kwam langs") heeft nagedacht, lag de afvalbak voor de hand, zegt de ontwerper. Zwerfvuil was een gigantisch probleem, maar de bestrijding liet te wensen over.

"Het was de tijd van elke straat een eigen bak". Vaak werden in Nederland al dan niet open plastic prullenbakjes gebruikt, losjes bevestigd aan een lantaarnpaal. Of een houten prullenmand die bij een windvlaag net zo hard leeg woei als hij was volgestopt.

Met zijn ontwerp onderving Pruyser alle problemen van de voorgaande afvalbakken. De bak is vrijwel onverwoestbaar en kan niet leegwaaien. De inwerp-opening - de ontwerper spreekt over de 'mond' - is groot genoeg voor allerhande afval, maar afvaltoeristen krijgen hun vuilniszak er niet in.

Inregenen kan vrijwel niet. En nu het toch over die opening gaat: "Die staat niet recht, maar schuin achterover. Hij 'kijkt' naar het publiek. Zodat je er al van een afstand wat in kan gooien", zegt Pruyser tegen RTV Utrecht.