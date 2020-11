Inspectie: politie had slecht beeld van opkomst Damprotest, sfeer wel goed ingeschat

Bij de anti-racismedemonstraties van juni in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft de politie volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid het optreden goed afgestemd op de sfeer en het risico op ongeregeldheden. Wel had de politie moeite om in te schatten hoeveel mensen zouden komen, concludeert de Inspectie na een onderzoek.

Vooral na de demonstratie op de Amsterdamse Dam van 1 juni was er veel kritiek op het politie-optreden, omdat niet werd ingegrepen toen bleek dat betogers onvoldoende afstand konden houden. Burgemeester Halsema zei dat ze bang was voor ongeregeldheden als agenten zouden optreden. Later betuigde ze daarvoor spijt in de gemeenteraad.

Uit een extern onderzoek in opdracht van Halsema bleek twee weken geleden al dat de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie de opkomst verkeerd hebben ingeschat en ook niet goed reageerden toen bleek dat er geen 1,5 meter afstand kon worden gehouden.

Opkomst inschatten

De Inspectie Justitie en Veiligheid schrijft dat het lastig te verklaren is waarom het aantal demonstranten zo onverwacht opliep, vooral omdat het bij soortgelijke protesten in Londen en Berlijn veel rustiger was.

Wel ziet de inspectie een effect van influencers, die kort voor en tijdens de betoging mensen nog opriepen om naar de Dam te komen. "Deze gebeurtenissen droegen eraan bij dat het aantal demonstranten groter was dan vooraf kon worden voorzien."

Volgens de inspectie hadden de politie-eenheden in de drie steden weinig tijd om vooraf informatie te verzamelen over de verwachte opkomst en sfeer. "Sociale mediakanalen als Facebook en Twitter werden gevolgd. Daaruit kwam beperkte informatie voort, onder meer vanwege de privacybescherming door die kanalen."

Over de keuze in Amsterdam om uit vrees voor ongeregeldheden niet in te grijpen, schrijft de inspectie dat de sfeer goed is ingeschat en dat daarnaar is gehandeld.

Locatie

Ook bij het anti-racismeprotest in Rotterdam op 3 juni kwamen meer betogers af dan verwacht. Volgens de inspectie was de locatie onderaan de Erasmusbrug, net als de Dam in Amsterdam, niet geschikt voor zoveel mensen. In Rotterdam greep de politie wel in toen het te druk werd en dat leidde tot enkele ongeregeldheden.

In Den Haag ging het op 2 juni wel goed, schrijft de inspectie. Er was gerekend op 2000 tot 5000 betogers en er kwamen ongeveer 2500 mensen. Ook was het Malieveld groot genoeg, waardoor de gereedstaande politie en ME niet hoefden in te grijpen.

Speciaal team

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid hadden de politie-eenheden bij de protesten naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd goed contact met de organisatoren van de demonstraties. Dat gebeurde onder meer via het politienetwerkteam dat specifieke kennis over interculturele vraagstukken heeft. De inspectie adviseert de politie om te blijven investeren in dit team.