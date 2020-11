'Recordbeursgang Ant Group was voor beleggers belangrijker dan verkiezingen VS'

Het Chinese financiële techbedrijf Ant Group zou vandaag de grootste beursgang ooit maken. Maar dinsdag schortten de beurzen van Shanghai en Hongkong de beursgang plotseling op. Dat roept bij beleggers wereldwijd de vraag op wat er aan de hand is bij de Chinese groeibriljant.

"Het uitstel is heel opvallend. Het is niet zomaar een beursgang die zo kort van tevoren wordt opgeschort", zegt beursexpert Han Dieperink. "Voor beleggers is de beursgang van Ant relevanter dan de Amerikaanse verkiezingen." Het was de verwachting dat Ant vandaag ruim 29 miljard euro zou ophalen.

Een enorm bedrag. Daarom eerst de vraag: waar is Ant Group zo groot mee geworden?

Ant Group is vooral bekend van AliPay, 's werelds grootste online betalingsdienst. Maar het is veel meer dan dat. Het bedrijf spreidt zich uit over de Chinese financiële wereld. Denk aan een mengelmoes van iDeal voor online betalingen, contactloos pinnen met je mobiel, een beleggingsapp, online verzekeringen en consumentenleningen, en dat allemaal in één mobiele app.

Samen leveren die diensten een zilvervloot aan consumentendata op. Alleen Alipay heeft al bijna een miljard gebruikers. Het maakt Ant in de ogen van sommigen het fintech-bedrijf met het grootste potentieel ter wereld.

Het bedrijf begon overigens als oplossing voor een probleem bij webwinkel Alibaba. Kopers mistten een betrouwbare manier om online te betalen. Alibaba-oprichter Jack Ma kwam toen met Ant op de proppen. Na de betaaldienst volgde het contactloos betalen en daarna al snel de rest van het financiële imperium.