Opnieuw ruiming wegens vogelgriep in Land van Maas en Waal

In Puiflijk, niet ver van Tiel, worden twee pluimveebedrijven geruimd, nadat bij een van de bedrijven vogelgriep (H5) is vastgesteld. In totaal gaat het om 215.000 leghennen.

Het besmette bedrijf ligt in de zone van drie kilometer die vorige week is afgekondigd toen een pluimveebedrijf in Altforst besmet bleek met vogelgriep, meldt Omroep Gelderland. Dat bedrijf is vorige week geruimd.

Bemonsterd en onderzocht

Bij het tweede bedrijf in Puiflijk dat nu wordt geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is (nog) geen vogelgriep vastgesteld. Maar het ligt zo dicht bij het nu besmette bedrijf dat het voor de zekerheid ook wordt meegenomen.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen nog vijf andere pluimveebedrijven. De overige bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vervoersverbod

Minister Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond Puiflijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van een van de pluimveebedrijven in het gebied.