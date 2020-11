Minister wil problemen passend onderwijs met 25-puntenplan te lijf gaan

De Wet passend onderwijs is zes jaar na de invoering geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben wel is gestegen, maar dat dit op veel plekken nog niet goed genoeg is geregeld. Ook is er ontevredenheid bij ouders en leerlingen, die vinden dat ze niet genoeg betrokken worden bij de besluitvorming.

Minister Slob wil daarom dat leerlingen een wettelijk 'hoorrecht' krijgen. Dat betekent dat ze kunnen meepraten en meebepalen over de hulp die zij nodig hebben. Ook komen er op middelbare scholen vaste vertrouwenspersonen bij wie leerlingen terecht kunnen met vragen en problemen.

School mag kind niet meer weigeren

Een ander onderdeel van het actieplan is een strakkere zorgplicht. Dat houdt in dat een school verplicht is om een passende plek te vinden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Nu zijn er nog scholen die kinderen 'wegadviseren', omdat ze deze leerlingen liever niet op hun school hebben, beaamt ook de minister.

Scholen moeten informatie over de zorgplicht opnemen in hun schoolgids en op hun website. Ook komt er betere voorlichting voor ouders en leerlingen, zodat ze weten waar ze recht op hebben. Als zij er niet uitkomen met de school, moeten ze naar een steunpunt kunnen.

"Toon te positief, plannen niet voldoende"

De organisatie Ouders en Onderwijs is blij met de acties van de minister om ouders en leerlingen meer te betrekken bij het passend onderwijs. Maar de organisatie wijst ook op de toon van de evaluatie, die is volgens hen te positief, en de voorgestelde plannen zijn niet voldoende om de problemen op te lossen.

"Er zijn scherpe politieke keuzes en stevigere ingrepen nodig om passend onderwijs te realiseren." Ouders en Onderwijs denkt bijvoorbeeld aan het verkleinen van klassen, en het zorgen voor meer 'handen' in de klas.