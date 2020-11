Verdachten na dreigende situatie Utrecht Centraal weer op vrije voeten

De twee mensen die gisteravond werden opgepakt vanwege een verdachte situatie op station Utrecht Centraal zijn vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van een dreiging, meldt de politie.

Het treinverkeer rond Utrecht Centraal werd gisteravond rond 19.00 uur stilgelegd, omdat een passagier van een trein iets verdachts of zorgelijks zou hebben geroepen. Even later werd het station ontruimd en werden twee mensen opgepakt.

Gisteravond bleek al dat geen sprake was van explosieven of wapens. Het onderzoek naar het incident is afgerond, zegt de politie.