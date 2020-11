Japanse controleurs vinden 164 uitgemergelde honden in piepklein huisje

In een krappe woning in het westen van Japan hebben controleurs van een gezondheidsdienst 164 sterk verwaarloosde honden aangetroffen. De dieren, bij wie ook allerlei ongedierte werd vastgesteld, lagen op planken en onder stoelen en tafels in een huisje van 30 vierkante meter in de stad Izumo. De vloer lag bezaaid met uitwerpselen.