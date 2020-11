Wachten op de uitslag: Wisconsin, Michigan en Pennsylvania cruciaal

Het is nog onduidelijk hoe lang de VS moet wachten op de uitslag van de verkiezingen. Als de winst in een aantal cruciale swingstates naar Trump of Biden gaat, kan het vandaag duidelijk zijn, maar als het afhangt van de stemmen die per post zijn uitgebracht in bijvoorbeeld Pennsylvania, kan het ook nog dagen duren.

De komende dagen zal veel te doen zijn over de uitslagen en tellingen, verwacht correspondent Arjen van der Horst. "Poststemmen is een woord dat we de komende dagen veel gaan horen."

Het lijkt erop dat de uitslag gaat afhangen van het verkiezingsresultaat in drie noordelijke staten: Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. Die drie speelden vier jaar geleden al een sleutelrol. "Die staten lijken ook nu weer de doorslag te gaan geven", concludeert Van der Horst.

"Mocht Trump of Biden winnen in Wisconsin én Michigan, dan maakt de uitslag in Pennsylvania niet meer uit, en zou er vandaag al een uitslag kunnen zijn."

In Michigan en Wisconsin staat Trump op een lichte voorsprong, maar de verwachting is dat veel Democraten per post hebben gestemd, en veel van die stemmen zijn nog niet geteld.

